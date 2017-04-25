Wikipedia Kurucusu Wikitribune ile Sahte Haber Savaşına Katılıyor

İnternetin en büyük bilgi kaynaklarından olan Wikipedia'nın kurucusu olan Jimmy Wales, sahte haber savaşında önemli bir dönüm noktası olacak Wikitribune adlı platformu duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Facebook ve Google gibi internet devleri sosyal medya platformları ve internet üzerindeki sahte haberler legal otoritelerin dikkatini çekmeye başlayınca bu tür içerikler karşısında aktif olarak mücadele edeceklerini açıklamışlardı.

Son Amerikan seçimlerinde ortaya çıkan sahte haberler seçmenlerin oy verme tercihlerini etkilemiş ve adeta kaos yaratmıştı. Bunun üzerinde sosyal medya platformları ve önemli internet siteleri içeriklerini filtrelememek ve aldatıcı içeriklere yer vermekle suçlanmışlardı. İşte Wikitribune, bu tür siteler ve sosyal medya platformlarından bağımsız olarak, tarafsız ve doğru içerikleri internet kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Wikitribune, profesyonel gazeteciler ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile doğru ve tarafsız makaleler oluşturacak. Ayrıca bu platform herhangi bir reklama yer vermeyecek. Bu da site üzerinde aldatıcı reklamların yer almasını ve sitenin reklam nedeniyle taraflı haber yaptığının iddia edilmesini engelleyecek. Wikitribune, gelirini tıpkı Wikipedia gibi bağışlarla sağlayacak.

Wikitribune'de içerik hazırlayan gönüllüler ve gazeteciler makalelerde yer alan her bilgi için kaynak ve ayrıntı vermek zorunda kalacaklar. Ayrıca makaleler düzenlenirken topluluk görüşleri de dikkate alınacak. Yani Wikipedia'daki ana yapının Wikitribune'de de korunacağı söylenebilir.

Wikitribune şu an test aşamasında ve demosu sadece seçilmiş belli bir grup kullanıcı tarafından gözlemlenebiliyor. Sitenin ne zaman hizmete açılacağı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Siteyle ilgili daha detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

https://www.wikitribune.com/

Sosyal Medya Kullanıcıları “Kendi Wikipedia Sayfanı Oluştur” Tuzağına Düşüyor