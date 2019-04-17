AnyTrans, iTunes alternatifi program arayanların değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm bir Windows programı. iPhone, iPad, iPod Touch, iCloud ve bilgisayarınız arasında özgürce veri transferine izin veren harika bir program. Bilgisayardan iPhone’a müzik, fotoğraf ve videoları atmak, iPhone için özel zil sesi yapmak, YouTube ve diğer online sitelerden iPhone’a video indirmek, iPhone’u bilgisayara yedeklemek, Android telefondan iPhone’a veri transferi ve daha fazlasını tek bir tıkla yapabiliyorsunuz.

En iyi iTunes alternatifi programlar arasında gösterilen AnyTrans, senkronizasyon veya başka bir sorun yaşatmadan cihazlar arası sınırsız veri transferine izin veriyor. Apple’ın tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmakla kalmayıp, iTunes’da olmayan özellikleri sunan müthiş bir program AnyTrans. Tüm iOS cihazlarınızdaki dosyalar, iCloud’daki dosyalar, bilgisayarınızdakiler, tümünü tek bir programdan yönetebiliyorsunuz.

AnyTrans Özellikleri