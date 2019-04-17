En iyi iTunes alternatifi program: Yaşasın özgürlük!
AnyTrans, iTunes alternatifi program arayanların değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm bir Windows programı. iPhone, iPad, iPod Touch, iCloud ve bilgisayarınız arasında özgürce veri transferine izin veren harika bir program. Bilgisayardan iPhone’a müzik, fotoğraf ve videoları atmak, iPhone için özel zil sesi yapmak, YouTube ve diğer online sitelerden iPhone’a video indirmek, iPhone’u bilgisayara yedeklemek, Android telefondan iPhone’a veri transferi ve daha fazlasını tek bir tıkla yapabiliyorsunuz.
En iyi iTunes alternatifi programlar arasında gösterilen AnyTrans, senkronizasyon veya başka bir sorun yaşatmadan cihazlar arası sınırsız veri transferine izin veriyor. Apple’ın tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmakla kalmayıp, iTunes’da olmayan özellikleri sunan müthiş bir program AnyTrans. Tüm iOS cihazlarınızdaki dosyalar, iCloud’daki dosyalar, bilgisayarınızdakiler, tümünü tek bir programdan yönetebiliyorsunuz.
AnyTrans Özellikleri
- Müziğinizi iTunes kısıtlamalarından çıkarın: YouTube ve diğer 900+ siteden müzik indirin. Sürükle-bırak yaparak müziklerinizi kolayca aktarın. Telefondan indirdiğiniz müzikleri bilgisayara atın. Müzik ve çalma listelerinizi bir iPhone’dan diğerine transfer edin.
- Özel zil sesleri yapın ve düzenleyin: Sürükle-bırak yaparak kolayca zil sesleri ve tonlar oluşturun, doğrudan iPhone’unuza kaydedin. Tonları iPhone ve bilgisayarınız arasında transfer edin, istemediklerinizi hızlıca kaldırın.
- Beğendiğiniz videoları indirin ve paylaşın: YouTube ve diğer sitelerden videoları indirin, sürükle-bırak yaparak videoları kolayca aktarın. Videolar, otomatik olarak dönüştürülür.
- iPhone fotoğraflarınızı güvenle saklayın ve kolayca paylaşın: Film rulosu fotoğrafları (oluşturulan albümler dahil) kategorilerine göre dışa aktarır ve eşitler. HEIC fotoğrafları JPG formatına dönüştürerek dışa aktarır.
- iPhone’u bilgisayara yedekleyin: Uygulamalarınızın mevcut ve önceki sürümlerini yedekleyin. Uygulamaları bir kere indirip tüm cihazlarınıza kurun. Tüm uygulamaları tek tıkla toplu olarak yükleyin ve güncelleyin. Uygulamaları tek tıkla kategorilere ayırın ve düzenleyin. Ana ekran düzenini yedekleyin ve istediğiniz zaman tek tıkla geri yükleyin.
- iPhone’unuzu daha iyi yoldan yedekleyin ve geri yükleyin: Yedeklemeler otomatik olarak kablosuz gerçekleşir. Yedekten geri yüklemeden önce içeriğini görün. Tüm yedeği geri yüklemeden sadece ihtiyacınız olan dosyaları alın.
- Android telefondan iPhone’a verilerinizi aktarın: Mesajlar, fotoğraflar, videolar, kişiler (rehber), arama kayıtları, müzikler, zil sesleri, e-kitaplar, takvimler ve diğer dosyalarınızı tek tıkla toplu olarak taşıyın ya da sadece belli dosyaları alın. iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürmek zorunda değilsiniz ve transfer süresince mevcut verileriniz asla silinmez.
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