Ashampoo Photo Optimizer 2018, Windows tabanlı bilgisayarlarda kullanılan bir tür fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Ashampoo Photo Optimizer 2018, fotoğraflarınızın daha güzel görünmesi için geliştirilen yazılımlar arasında öne çıkanlar biri olarak göze çarpıyor. Photo Optimizer 2018’in merkezindeyse otomatik fotoğraf düzenleme özelliği yer alıyor. Tek tuşa basarak kullanılabilen bu özellik sayesinde uygulama, sahip olduğu akıllı analiz özelliğiyle birlikte fotoğrafları analiz ediyor ve o fotoğrafa en uygun özellikleri kullanıyor. Fotoğraflardaki yanlış pozlama, kontrast eksikliği veya hatalı renklendirme gibi zayıf noktaları otomatik olarak algıladığı söylenen Photo Optimizer 2018, beyaz dengesi ve kontrast yayılması gibi detayları da düzelterek, kullanıcısına önemli kolaylıklar sağlamayı başarıyor.

Ashampoo Photop Optimizer 2018 Nasıl Ücretsiz Yapılır?

Yaklaşık 5000 kullanıcıdan alınan geri dönüşler dikkate alınarak geliştirilen ve bu sebeple oldukça kullanıcı dostu olarak tasarlanan Ashampoo Optimizer 2018, ücretsiz olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Normalde tam sürümü 30 dolar fiyat etiketiyle satılan uygulama, Tamindir takipçilerine özel olarak, süreriz şekilde ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Uygulamayı ücretsiz yapmak için ihtiyacınız olan tek şey ise bir elektronik posta adresi. Uygulamayı yukarıda yer alan indir tuşuna basmak suretiyle edindikten sonra kurulumunu gerçekleştiriyor ve elektronik posta adresinizi girmek suretiyle tamamen ücretsiz hale getirebiliyorsunuz.