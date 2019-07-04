AVG Secure Browser, hızlı, güvenli ve gizli internet tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Gizli gezinme modu, reklamları otomatik olarak engelleme, HTTPS şifrelemesinin kullanılmasını sağlama, izleme amaçlı komut dosyalarına karşı koruma, parmak izi gizleme gibi sıradan web tarayıcılarda olmayan özelliklere sahip olan AVG Secure Browser, sadece Windows platformunda indirilebiliyor.

Temelde gizlilik ve güvenliğinizi korumayı hedefleyen güvenlik uzmanları tarafından tasarlanmış ve kullanıcı dostu, kullanımı kolay arayüze sahip olan internet tarayıcısı AVG Secure Browser, sıradan internet tarayıcılardan farklı olarak başlattığınız anda verilerinizin gizli ve güvende kalmasını sağlıyor, ayarları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Tarayıcı ayarlarınızı yüklemenize, yapılandırmanıza veya düzenlemenize gerek yok. İndirdiğiniz anda koruma altındasınız.

AVG Secure Browser Özellikleri