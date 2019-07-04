AVG Secure Browser (İndir): Windows için güvenli, hızlı, gizli internet (web) tarayıcısı
AVG Secure Browser, hızlı, güvenli ve gizli internet tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Gizli gezinme modu, reklamları otomatik olarak engelleme, HTTPS şifrelemesinin kullanılmasını sağlama, izleme amaçlı komut dosyalarına karşı koruma, parmak izi gizleme gibi sıradan web tarayıcılarda olmayan özelliklere sahip olan AVG Secure Browser, sadece Windows platformunda indirilebiliyor.
Temelde gizlilik ve güvenliğinizi korumayı hedefleyen güvenlik uzmanları tarafından tasarlanmış ve kullanıcı dostu, kullanımı kolay arayüze sahip olan internet tarayıcısı AVG Secure Browser, sıradan internet tarayıcılardan farklı olarak başlattığınız anda verilerinizin gizli ve güvende kalmasını sağlıyor, ayarları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Tarayıcı ayarlarınızı yüklemenize, yapılandırmanıza veya düzenlemenize gerek yok. İndirdiğiniz anda koruma altındasınız.
AVG Secure Browser Özellikleri
- Parmak izi kopyalama engelleyici: Tarayıcının daha sıradan görünmesini sağlayarak web sitelerinin dijital parmak izinizi tanımasını zorlaştırır.
- İzleme engelleyici: Web sitelerinin, reklam şirketlerinin ve diğer web hizmetlerinin online aktivitelerinizi izlemeyi durdurmasını sağlayarak gizliliğinizi korur.
- Gizlilik temizleyicisi: Geçmiş, önbellek, çerezler ve diğer gereksiz dosyaları tek tıkla temizleyerek gizliliğinizi korur ve boş disk alanı açar.
- Gizli mod: Gezinme geçmişinizin saklanmasını engeller ve gezinme boyunca saklanan tüm izleme çerezleri veya web önbelleğini siler.
- AVG Secure VPN entegrasyonu: Meraklı gözlerden korur ve konumunuzu değiştirerek ülkede sunulmayan içeriklere erişmenizi sağlar. (AVG Secure VPN uygulaması gereklidir.)
- Reklam engelleyici: Web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar, webde daha temiz gezinme deneyimi yaşatır. Tüm rahatsız edici içerikleri durdurma veya yalnızca kötü amaçlı reklamları engelleme seçeneği sunar.
- Chromium altyapısı: Size en sorunsuz gezinme deneyimini sunar.
- Eklenti nöbetçisi: Yalnızca güvenli eklentileri yüklemenize izin verilir.
- Kimlik avı engelleyici: Kötü amaçlı web sitelerini ve indirmeleri engeller.
- Banka modu: Parolalarınız, kredi kartı numaralarınız ve diğer kişisel verilerinizi çalmamaları için hackerların yazdıklarınızı görmesini engeller.
- Parola yöneticisi: Favori siteleriniz için oturum açma bilgilerinizi güvenle oluşturun, saklayın ve otomatik olarak doldurun.
- Flash koruyucu: İzin vermediğiniz sürece flash tabanlı içeriklerin çalışmasını otomatik olarak engeller.