Bilgilog Hotspot, 5651 yasasına uygun hotspot hizmeti sunan ve bunu ücretsiz şekilde halletmenizi sağlayan yerli bir uygulamadır.

Anayasanın 5651. Yasası ile internet kullanıcılarının güvenliği ve internet üzerinden işlenen suçların cezalandırılması konuları güvence altına alınmıştır. Yasa uyarınca herhangi bir internet sitesi, kullanıcının rızası olmadan bir başka internet sitesine yönlendirme yapamayacağı gibi herhangi bir internet bağlantısı yoluyla da yönlendirme yapılması yasal değildir. Bilgilog Hotspot ise bunu yasalara uygun şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Bilgilog’un internet sitesi üzerinden indireceğiniz küçükj bir uygulama yardımıyla, kamusal alanlarda kullanmak istediğiniz Wi-Fi ağlarına, kimlik doğrulama yoluyla yönlendirme yerleştirebilir ve Wi-Fi ağını kullanma şekline göre bu değerleri değiştirerek, hem yasal hem de kullanıcı dostu sistemler kurabilirsiniz.