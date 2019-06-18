Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED tarafından geliştirilen hikaye tabanlı açık dünya rol yapma oyunu. Windows PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında indirilebilir olan aksiyon rpg oyununda ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşinde olan V adlı bir kanun kaçağı paralı askerin yerine geçiyorsunuz. Güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City’de geçen bir açık dünya aksiyon macera hikayesinin parçası olun!

The Witcher 3: Wild Hunt’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan açık dünya aksiyon macera oyunu Cyberpunk 2077’de sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siber haydut - kanun kaçağı - paralı asker olarak oynuyorsunuz. Suç, şiddet ve vücut güçlendirmenin bir yaşam biçimi olduğu Night City’nin devasa dünyasında, cesur sokaklarında ölümsüzlüğün anahtarı olduğu söylenen bir implant prototipini bulmak için zaman geçiriyorsunuz. Şimdiye kadarki en riskli işiniz. Karakterinizin siber gereçlerini, yeteneklerini, oynanış stilini özelleştirebiliyorsunuz. Verdiğiniz kararlar çok önemli; doğrudan hikayenin seyrini değiştiriyor ve bambaşka bir dünyada buluyorsunuz kendinizi.

Cyberpunk 2077 PC Sürümleri

Cyberpunk 2077 PC’de Standard Edition ve Collector’s Edition seçenekleriyle geliyor. Standart sürümde oyun dışında bazı dijital bonus içeriklere (oyun müziği, oyun tasarımından seçilmiş resimler içeren kitapçık, CyberPunk kaynak kitabı, PC ve mobil için duvar kağıtları) sahip oluyorsunuz. Koleksiyon sürümünde bunlara ek olarak metal kaplı koleksiyon kutusu, ciltli sanat kitabı, metal pim seti, koleksiyon kitabı, anahtarlık, oyunun ana karakteri V’nin 25 cm’lik figürü, Night City şehir rehberi kopyası, Night City kartpostalları, Night City haritası, bomba sticker seti, oyun kodu ve müzik CD’leri gibi pek çok fiziksel hediyeye sahip oluyorsunuz.

Cyberpunk 2077 PC Çıkış Tarihi

Cyberpunk 2077 PC platformuna 16 Nisan 2020’de çıkış yapacak.

Arayüz ve diyaloglarda Türkçe dili destekleyen, hikayesinin yanında grafikleriyle de etkileyici bir aksiyon rpg olan Cyberpunk 2077’nin etkileyici sinematik videosunu da izlemenizi öneririz. Hollywood’un ünlü oyuncusu Keanu Reeves’in yer aldığı CyberPunk 2077 E3 2019 videosunun yanında oyunu satın almayı düşünenler için, Standard ve Collector's Edition resmi kutu açılımı (unboxing) videosunu da paylaşıyoruz: