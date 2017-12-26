DomainLovers uygulaması ile kendi alan adınızı otomatik olarak üretebiliyor ve alan adlarını takip listenize ekleyebiliyorsunuz.

Domain piyasasıyla yakından ilgilenen ve bu işin ticaretini yapanların faydalanabileceği DomainLovers, basit ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Düşecek alan adlarını takip listenize ekleyebileceğiniz ve benzer alan adı önerilerini inceleyebileceğiniz uygulamada güncel domain piyasası bilgileri bölümüyle de çeşitli firmaların ücretlerine göz atabilirsiniz.

Gelir elde etmek amacıyla jenerik alan adı üretebilmeniz için geliştirilen alan adı oluşturucu bölümünde domain uzunluğu, Türkçe karakter, sayı ve özel karakter içermeli gibi seçenekleri kullanarak kısa domainleri de hızlıca oluşturabilir, dolu olup olmadığını da anlık olarak sorgulayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve alan adı piyasasıyla ilgili birçok gelişmiş özellik sunan DomainLovers uygulamasını Windows işletim sistemli cihazlarınızda kuruluma gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri