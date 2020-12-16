Dr. Parking 4, simülasyon oynanış sunan araba oyunlarını sevenlerin favorileri arasında. Sadece Google Play’de 100 milyon indirmeyi geçen park etme simülasyon oyunu Windows platformunda da bulunuyor ve Windows 10 Mağazası’nda en çok indirilip oynanan araba oyunları arasında üst sıralarda. Araba park etme oyunu arıyorsanız, Dr. Parking 4’ü kesinlikle oynamalısınız.

Dr. Parking 4 İndir

Dr. Parking 4, park etme ve sürüş becerilerinizi test eden harika bir simülasyon oyunu. Park etme oyunları ve üç boyutlu araba simülasyonlarını seviyorsanız, bu simülatör oyununu oynamaktan kesinlikle keyif alacaksınız.

Dr. Parking 4 - Asphalt Racing, yüksek hassasiyet gerektiren üç boyutlu harika bir araba park etme simülatörü oyunu. Araçları hiçbir yere çarpmadan kusursuzca park etmeniz isteniyor. Direksiyonu ve gaz/fren pedalını ustaca kullanmanız kadar engellerden kaçınma konusunda tüm hünerlerinizi de göstermeniz gerekiyor. Otopark sürücüsü olarak harika arabaları ve süper arabaları virajlarda, engellerde ve park yeri sınırlarında hızlı ve doğru bir şekilde süreceksiniz.

Birbirine benzemeyen 50 bölüm

Gerçekçi grafikler ve ortam

Yüksek kalitede fiziksel ortam

Fiziksel olarak hesaplanmış ve detaylı arabalar

Direksiyon simidi, gaz ve fren ile kolay kontrollü pedallar

Gerçek araba fiziği

Gerçekçi araba uygulamaları

Diğer arabalara ve nesnelere çarpmadan arabanızı park edin. İlk seviyeler kolaydır, sonra seviyeler zorlaşır. Bu gerçekçi araba park oyunu ile 3 boyutlu dünyaya girin ve kolay park etmenin keyfini çıkarın. Araba ve sürüş oyunu meraklıysanız, şimdi Dr. Parking 4 oyununu ücretsiz olarak indirin, kendi park etme çılgınlığınızı başlatın.