Drift Zone eğer yanlamayı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yarış oyunu.

İlk aşamada mobil cihazlara çıkan, şimdi de PC sürümü yayınlanan bir drift oyunu olan Drift Zone'da güçlü motorlara sahip araçlardan biriyle asfalt yollara çıkıyor, lastik yakarak yanlıyor ve yeteneklerimizi sergiliyoruz. Oyuncular Drift Zone'da drift şampiyonasına katılıp yarış kariyerlerinde yükselmeye çalışabiliyorlar. Bu şampiyonanın aşamalarını tamamladıkça para ve saygınlık kazanıyoruz. Bu para ve saygınlık yeni araçların kilidini açmamıza ve araçlarımız için modifiye seçeneklerine erişebilmemize yardımcı oluyor.

Drift Zone içinde oyunculara 10 adet araç seçeneği sunulmakta. Bu sayının biraz düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Oyuncular araçlarının süspansiyon ve viteslerini modifiye edebiliyorlar ve yanlamak için ihtiyaç duydukları hassasiyeti kendileri belirleyebiliyorlar.

Gamepad ve direksiyon ile oynayabileceğiniz Drift Zone'da şampiyona modunun haricinde oyunu aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla bölünmüş ekranda oynayabilmektesiniz. Ayrıca diğer oyuncuların hayaletlerine karşı yarışabilmeniz de mümkün. Drift Zone'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- Windows 7 işletim sistemi

- AMD FX serisi veya Intel i3 serisi işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 5450, Nvidia GeForce GT 430 veya Intel HD 4000 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı