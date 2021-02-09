ESET NOD32 Antivirus 2021, bilgisayar korsanlarına, fidye yazılımlarına ve kimlik avına karşı koruma sağlayan gelişmiş antivirüs programı. Virüsler, solucanlar, casus yazılımlar, fidye yazılımları dahil her türlü kötü amaçlı yazılımdan korumasının yanı sıra sistemi yavaşlatmadan gerçek zamanlı üstün korumayı sürdürmesi, oyun oynarken veya bir uygulama tam ekran modunda çalışırken sistem güncellemeleri ve rahatsız edici açılır pencereleri engellemesi ile diğer geleneksel antivirüs programlarından ayrılıyor. En iyi antivirüs programlarından ESET NOD32 Antivirus 2021'i 30 gün ücretsiz denemek için yukarıdaki ESET NOD32 Antivirus İndir butonuna tıklayabilirsiniz.

ESET NOD32 Antivirüs Detayları

Yapay zeka, makine öğrenimi, bulut tabanlı dosya itibar sistemi gibi en gelişmiş teknolojileri kullanan, bağımsız değerlendirme kuruluşlarından ödül alarak sektördeki en iyi şirketler arasına girmeyi başaran ESET’in ödüllü, efsanevi antivirüs programı NOD32 Antivirus, 2020 sürümde daha da geliştirildi. Windows henüz başlatılmadan sisteme girmeye çalışan zararlılara karşı koruma sağlayan UEFI Tarayıcı ve algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, durdurulan spam e-postalar, engellenen web kamerası erişimi ve çok daha fazlasıyla ilgili bilgi veren aylık Güvenlik Raporu, ESET NOD32 Antivirus ile gelen yenilikler arasında.

ESET NOD32 Antivirus 2021 Özellikleri

Efsanevi NOD32 Antivirüs: Sizi virüsler, fidye yazılımı, solucanlar ve casus yazılım dahil olmak üzere her türlü kötü amaçlı yazılıma karşı korur. Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET’i sektörün en iyileri arasına koydu. Virus Bulletin’in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor. Bilgisayar kaynaklarını az kullanır: Bilgisayarınızın tüm gücünün keyfini çıkarın. Oynayın, çalışın ve yavaşlama olmadan internette gezinin. En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır. Kesintisiz oyun ve videolar: Oyun oynarken veya tam ekran modunda bir programı çalıştırırken sistem güncellemeleri veya can sıkıcı açılır pencereler yok.