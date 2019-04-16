Forza Street, ücretsiz indirip oynayabileceğiniz araba yarışı oyunu. Microsoft’un yeni araba yarışı oyunu Forza Street, tüm Windows 10 PC’lerde akıcı oynanış sunacak şekilde geliştirilmiş. Forza Horizon, Forza Motorsport kalitesinde bir yarış oyunuyla karşımızda. Herkesin rüyalarını süsleyen arabalardan harika bir koleksiyon sunuyor ancak arabaları elde etmek için oyunda Miami sokaklarında düzenlenen yarışlarda tüm hünerlerinizi sergilemelisiniz. Hızlı yarışlara hazırlanın!

Microsoft’un Windows 10 PC, Xbox, Android ve iOS cihazlarda oynanabilen ücretsiz araba yarışı oyunu Forza Street, klasik güçlü arabalardan modern spor ve senelerin eskitemediği süper arabalara kadar efsanevi arabaları toplayan geniş bir garaja sahip ve sürekli olarak yeni arabalar ekleniyor. Oyunda ya haftalık olarak yeni karşılaşmalar, hikayeler ve mücadelelerin eklendiği sonsuz bir hikayeye dalıyorsunuz ya da hızlı, noktadan noktaya yarışlarda sokak yarışçılarına meydan okuyorsunuz. Yarıştıkça seviyeniz yükseliyor, daha hızlı rakiplerle kapışıyorsunuz. Bu da beraberinde daha çok ödülü getiriyor. Tabii ki; zorlu yarışları kazanmak için arabanızı geliştirmeniz şart. Fren, süspansiyon, motor ve çok daha fazlasını toplayarak arabanızın sınırlarını zorlamanız gerekiyor. Bu arada kontrol sistemi bir hayli ilgin. Gaz, fren ve turbo için uygun zamanlamayı bekliyorsunuz. Aksiyon kamerasıyla da adrenalin tepe noktaya ulaşıyor. Oyunun güzel bir yanı da rakip beklemiyorsunuz; yarışmak istediğinizde yarışıyorsunuz.

Forza Street Özellikleri