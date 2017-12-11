Gravit Designer, parmaklarınızın ucunda tüm özelliklerini kullanabileceğiniz başarılı bir vektörel tasarım uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlarda kullanabileceğiniz bu uygulamada, ister pazarlama materyalleri, ister web siteleri için görseller, ister arayüz tasarımı ve hatta yaratıcı konsept tasarımlara kadar her şeyi yapabilirsiniz.

Öncelikle Gravit Designer uygulamasının temiz ve sezgisel bir arayüzünün olduğunu söylemem gerekiyor. Üretme aşamasından çıktı alma aşamasına kadar gerçekten pek çok işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gerçek katmanlarla ve sembollerle güçlü tasarımlar hazırlayabildiğiniz Gravit Designer uygulamasında, paylaşılan stillerle birlikte birden fazla dolgu, efekt ve modları kullanmanız mümkün. Ayrıca metin, web yazı fontları, stiller ve daha fazlası için güçlü bir metin motoru da bulunuyor. Tüm bunlar gelişmiş arayüz, gelişmiş performans ve gelişmiş kararlılıkla birleşince en iyi araçlardan birine sahip olduğunu hissediyorsunuz. Oluşturduğunuz vektörel tasarımı PDF, SVG, PNG ve JPG formatlarında dışarıya aktarmanız da mümkün.

Gravit Designer uygulamasının en güzel yanı ise tamamen ücretsiz olması. Dolayısıyla tercih etmek için doğrudan bir nedeniniz var. Kullanmanızı kesinlikle öneririm.