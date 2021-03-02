Half Life 2 oyununu Türkçe oynamak için gerekli yamadır. Half Life 2 Türkçe yama ile menü ve görevler, alt yazılar %100 Türkçe olmaktadır. Half Life 2 Türkçe yama dil paketini Tamindir’den ücretsiz olarak indirip kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Half Life 2 Türkçe Yama İndir

En son, güncel, yeni Half Life 2 Türkçe yama dosyasıdır. Half Life 2 Türkçe yama kurulumunu yapmadan önce oyundan tamamen çıkmanız, arka planda çalışmaya devam etmediğinden emin olmanız tavsiye edilir. İkinci olarak, Türkçe yamayı oyunu kurduğunuz dizine kurmanız gerekiyor. Half Life 2 Türkçe yama dil eklentisi varsayılan olarak C:\Program Files\HL\HL2_UK\hl2\resource klasörüne kuruluyor. Oyunu farklı bir klasöre kurduysanız Gözat’a tıklayarak Türkçe yama kurulumunu oyunu kurduğunuz dizine yapın. Half Life 2 TR yama kurulumunun başarısız olması ihtimali yoktur ancak yamadan memnun kalmayabilirsiniz. C:\Program Files\HL\HL2_UK\hl2\resource klasörünün bir yedeğini almanız iyi olacaktır.

Half Life 2 İndir

Valve’ın çıkış oyunu, tüm zamanların en iyi PC oyunu ve 50’den fazla yılın oyunu ödülünü alan FPS türünün unutulamaz yapımlarından Half Life, dünya genelinde sekiz milyondan fazla satış yaptı. Half Life 2, ilk oyunun verdiği merakı, mücadeleceği ve yaşattığı hisleri, şaşırtıcı derecede gerçekçi ve ilgi uyandırıcı hale getiriyor. Oyuncular yine uzaylı yaratıkların baskınını uğramış, kaynakları tükenmiş ve gittikçe azalan nüfusa sahip bir dünyada kendini bulan bilim adamı Gordon Freeman’in levyesini ellerine alıyor. Kendisine destek olan insanlar için endişelenen Freeman, Black Mesa’da yaşanan hatanın neticilerinden dünyayı ve insanlığı kurtarmak için kimsenin istemeyeceği bir görevi itiliyor.