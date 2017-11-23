Intel-SA-00086 Detection Tool, Intel işlemcili Windows PC kullanıcıları için yayınlanmış ücretsiz güvenlik açığı tespit aracı. Intel Skylake, Kaby Lake ve Kaby Lake R işlemcilerinin yanı sıra Xeon E3-1200 v5 ve v6, Xeon Scalable ailesi ve Xeon W ailesinin etkilendiği büyük güvenlik açığına karşı kullanıcılara sistemlerini bu araçla taratmaları öneriliyor.

Hacker’ların parolaya gerek duymadan kulanıcıların sistemine sızmalarına izin veren kritik güvenlik açığı, PC’ler, sunucular ve IoT platformlarını etkiliyor. Intel’in çoğu işlemcisinde tespit ettiği güvenlik açığı için yayınladığı Intel-SA-00086 Detection Tool, sistemde hızlı bir tarama yaparak güvenlik açığından etkilenip etkilenmediğinize ilişkin uyarıda bulunuyor. Sisteminiz bu güvenlik açığından etkilenmişse, yayınlanan güncellemeleri almak için sistem üreticinizle iletişime geçmeniz gerekiyor.