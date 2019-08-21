Jihosoft 4K Video Downloader, YouTube video indirme programı olarak öne çıksa da Facebook, Instagram ve birçok siteden video indirmeyi destekliyor. 720P, 1080P, 4K ve hatta 8K çözünürlüklü videoları bilgisayara indirmek için kullanabileceğiniz hızlı, kolay, pratik bir video indirici.

En iyi YouTube video indirme programı olarak öne çıkan Jihosoft 4K Video Downloader’ın kullanımı son derece kolay. Video URL’sini kopyalayıp yapıştırıyor, video kalitesini ayarlıyor ve videoyu indirmeye başlıyorsunuz. Başta da söylediğim gibi YouTube dışında Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, Dailymotion, Vimeo, Tumblr, Metacafe dahil birçok siteden video indirme yapabiliyorsunuz. SD, HD, 4K, 8K UHD dilediğiniz kalitede indirmeyi destekleyen program, çoklu indirme desteğiyle YouTube videolarını aynı anda indirmenize izin verirken, YouTube kanalındaki tüm video ve çalma listelerini de indirmenize yardımcı oluyor. YouTube videolarındaki altyazıları bile indirebiliyorsunuz. Videoyu indirdikten sonra bilgisayar ve mobil cihazlarınızda oynatmak üzere farklı formatlara (MP4, MOV, AVI, MKV, WMV, M4V, FLV…) dönüştürebiliyor, videoda kesme ve kırpmadan filtre ses ve altyazı eklemeye birçok düzenleme de yapabiliyorsunuz. YouTube videolarını MP3 olarak indirmek için de bu programı kullanabilirsiniz.

Jihosoft 4K Video Downloader Özellikleri