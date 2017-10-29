Kingdom Come: Deliverance, bilgisayarlar için geliştirilen ve Steam üzerinden edinilebilen, Orta Çağ temalı bir rol yapma oyunudur.

Çekya merkezi Warhorse Studios tarafından uzun süredir geliştirilmekte olan rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance, oldukça zorlu bir türün içerisinde yer alıyor olsa bile mükemmel görselliğiyle ön plana çıkmayı başarmıştı. Gerçekçiliği ana hedef olarak belirleyen yapımcılar, yüksek seviyeli grafiklerin yanı sıra oynanış tarafında da oldukça iddialı açıklamalar yapmışlardı.

Oyuncuları büyülerin, ejderhaların, dungeon’ların ya da buna benzer olağanüstü şeylerin olmadığı bir Orta Çağ’a götürmeyi amaçlayan Warhorse Studios, bunu yapabilmek için de uzun süre geliştirme süresine devam etmişti.

13 Şubat 2018 itibarıyla piyasaya çıkan ve Henry ismindeki bir demircinin oğluyla hiç işimiz olmayan bir iç savaşın içerisinde dolandığımız ve kendimizi göstermeye çalıştığımız oyun, rol yapma ögelerini barındırdığı gibi birinci kişi bakış açısıyla oynanmasından ötürü başarılı bir aksiyon oyunu olarak da karşımıza çıkmıştı.