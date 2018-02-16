MonteCrypto: The Bitcoin Enigma, Steam üzerinden satın alabileceğiniz Bitcoin hediyesi veren bir bulmaca oyunudur.

Gem Rose accent isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen MonteCrypto: The Bitcoin Enigma, farklı atmosferinin yanı sıra sunduğu büyük ödülle de şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. 20 Şubat itibarıyla Stem platformu üzerinden yayınlanan ve içerisinde toplamda 24 farklı labirent buludnuran bu oyunun yapımcıları, 24 bulmacayı çözen ilk kişiye 1 BTC hediye edeceklerini açıkladılar.

Oyunun duyurulduğu günlerde 1 BTC'nin fiyatının 10.000 dolar yani 37 bin Türk Lirası seviyesinde olduğu düşünülürse, bitçok oyuncunun ilgisini çektiğini söyleyebileceğimiz MonteCrypto: The Bitcoin Enigma, Bitcoin hediyesinin yanı sıra sunduğu güzel bulmaca atmosferi ve farklı yapısıyla da BTC hediyesinden öte oynanabilir bir oyun olarak karşımıza çıktı. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıdaki tanıtım videosundan alabilirsiniz.