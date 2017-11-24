Overcooked, Steam üzerinden satın alabileceğiniz ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir aşçılık oyunudur.

Dört arkadaş bir araya gelip FPS ya da MOBA oyunlarından başka bir şey denemek istiyorsanız; o zaman Overcooked tam size göre bir yapım. İlk bakışta çok basit ve oynamaya değmez bir oyun gibi görünüyor olsa da ilk oyundan sonra tam bir eğlenceye dönüşen yapım, kesinlikle denenmesi gereken co-op’lardan bir tanesi.

Overcooked’daki amacımız bir restoranın mutfak bölümünde yapılan bütün işleri idare etmek. Bu işlerin içerisinde yemek yapma, bulaşık yıkama, servisleri hazır hale getirme gibi durumlar söz konusu. Her oyuncunun kendi aralarındaki anlaşmadan hareketle bir görev üstlenmesi gereken bu oyunda, ilk bölümler yeterince sakin ve kolay geçse de ilerleyen bölümler tam bir kaosa dönüşebiliyor.

Oynadıkça daha da eğlenceli hale gelen ve arkadaşlarınızla bir araya gelmek için mükemmel bir ortam oluşturan Overcooked, kesinlikle göz atılması gereken oyunların başında geliyor.