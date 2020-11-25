Project CARS 3, PC’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip ve gerçeğe yakın oynanış sunan yarış oyunları arasında. İnceleme puanlarıyla dikkat çeken Project CARS 3’de hobi olarak başlayıp efsane bir yarışçıya dönüşeceğin gerçek bir yarış deneyimi sizi bekliyor. Geliştirebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz, tüm ayarlarını kendinize göre yapabileceğiniz yüzlerce araba ile -size özel- mükemmel sürüş deneyimini yaşayın. Project Cars 3 Steam’den indirilebilir!

Project CARS 3 İndir

Project Cars 3, Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen, Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan yarış oyunu. 200’den fazla seçkin yarış arabası, dünya turu atacağınız 120’den fazla pist içeren oyunda 24 saat döngüsü var, mevsimler ve hava şartları değişiyor; dinamik yarışlara katılmaya hazırlanın. Yeni sürükleyici kariyer modu dışında yeni ve etkileyici çok oyunculu (multiplayer) ve topluluk modları, eğlenceli ve heyecan dolu günlük görevler ile uzun saatler ekran başına kilitlenebileceğiniz araba yarışı oyununda yarıştıkça kredi ve deneyim puanı (xp) kazanıyorsunuz. Krediler, gittikçe zorlaşan yarışlarda rakiplerinize karşı üstünlük kazanmanız için gerekli yükseltmeleri yapmanızı sağlıyor.

200’ün üzerinde seçkin yarış ve yol arabası

Dünya çapında 120’yi aşkın pist

Çok sayıda yarış dönüşüm kiti

Yarıştıkça kredi ve xp kazanın

Sahip olabileceğinizi yüzlerce araba

Gerçekçi performans parçalarıyla yükseltme

Yarış ve topluluk ilhamlı öğelerle arabalarınızı güzelleştirin

Sürücülerinize kişilik katın

Her yetenek seviyesi için ayarlanabilir destekler

Gerçekçi ve eğlenceli sürüş

Gece/gündüz döngüsü, dinamik hava koşulları

Muhteşem hız deneyimi

Gerçekçi çarpışma ve temas efektleri

Geliştirilmiş yapay zeka

Yeni sürükleyici kariyer modu

Hobi olarak başlayın, efsane bir yarışçı olun.

Yeni ve etkileyici multiplayer ve topluluk modları

Heyecanlı günlük görevler

Project CARS 3 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Project CARS 3 oyununu kaldırır mı? diye soranlar için Project CARS 3 sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3450 3.5GHz veya AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX680 veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

İlave Notlar: VR (Sanal Gerçeklik) veya üçlü ekran kullanımı için GTX980 veya eş değer

Önerilen sistem gereksinimleri