Project CARS 3 Steam'de! İnceleme puanı yüksek araba yarışı oyunu Project CARS 3'de heyecan dolu gerçek bir yarış deneyimi sizi bekliyor.
Project CARS 3, PC’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip ve gerçeğe yakın oynanış sunan yarış oyunları arasında. İnceleme puanlarıyla dikkat çeken Project CARS 3’de hobi olarak başlayıp efsane bir yarışçıya dönüşeceğin gerçek bir yarış deneyimi sizi bekliyor. Geliştirebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz, tüm ayarlarını kendinize göre yapabileceğiniz yüzlerce araba ile -size özel- mükemmel sürüş deneyimini yaşayın. Project Cars 3 Steam’den indirilebilir!
Project CARS 3 İndir
Project Cars 3, Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen, Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan yarış oyunu. 200’den fazla seçkin yarış arabası, dünya turu atacağınız 120’den fazla pist içeren oyunda 24 saat döngüsü var, mevsimler ve hava şartları değişiyor; dinamik yarışlara katılmaya hazırlanın. Yeni sürükleyici kariyer modu dışında yeni ve etkileyici çok oyunculu (multiplayer) ve topluluk modları, eğlenceli ve heyecan dolu günlük görevler ile uzun saatler ekran başına kilitlenebileceğiniz araba yarışı oyununda yarıştıkça kredi ve deneyim puanı (xp) kazanıyorsunuz. Krediler, gittikçe zorlaşan yarışlarda rakiplerinize karşı üstünlük kazanmanız için gerekli yükseltmeleri yapmanızı sağlıyor.
- 200’ün üzerinde seçkin yarış ve yol arabası
- Dünya çapında 120’yi aşkın pist
- Çok sayıda yarış dönüşüm kiti
- Yarıştıkça kredi ve xp kazanın
- Sahip olabileceğinizi yüzlerce araba
- Gerçekçi performans parçalarıyla yükseltme
- Yarış ve topluluk ilhamlı öğelerle arabalarınızı güzelleştirin
- Sürücülerinize kişilik katın
- Her yetenek seviyesi için ayarlanabilir destekler
- Gerçekçi ve eğlenceli sürüş
- Gece/gündüz döngüsü, dinamik hava koşulları
- Muhteşem hız deneyimi
- Gerçekçi çarpışma ve temas efektleri
- Geliştirilmiş yapay zeka
- Yeni sürükleyici kariyer modu
- Hobi olarak başlayın, efsane bir yarışçı olun.
- Yeni ve etkileyici multiplayer ve topluluk modları
- Heyecanlı günlük görevler
Project CARS 3 Sistem Gereksinimleri
Bilgisayarım Project CARS 3 oyununu kaldırır mı? diye soranlar için Project CARS 3 sistem gereksinimleri;
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3450 3.5GHz veya AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX680 veya eş değer
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
- İlave Notlar: VR (Sanal Gerçeklik) veya üçlü ekran kullanımı için GTX980 veya eş değer
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 8700k veya AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD RX5700
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
- İlave Notlar: VR (Sanal Gerçeklik) veya üçlü ekran kullanımı için RTX 2080 veya eş değer
YORUMLAR