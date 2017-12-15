Real Pool 3D - Poolians eğer bilardoya ilgi duyuyorsanız oynamaktan keyif alacağınız bir bilardo oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Real Pool 3D - Poolians'i dilerseniz tek başınıza oynayabilir ve yapay zekaya karşı bilardo karşılaşmaları yapabilir, dilerseniz online olarak oynayabilir ve gerçek oyuncularla karşılaşarak daha heyecanlı bir oyun tecrübesi yaşayabilirsiniz. Oyuna gerçekçiliğe önem veriliyor; bu da fizik hesaplamalarında, oyun grafiklerinde ve seslerinde kendisini gösteriyor.

Real Pool 3D - Poolians içinde farklı modlara yer verilmekte. 3 top, 8 top, 9 top, 15 top, Blackjack, 14+1 gibi modlarda yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Oyunda takım tabanlı karşılaşmalar da yapılabiliyor ve aynı anda 6 oyuncu tek bir bilardo masasında oyun oynayabiliyor. Ayrıca oyunda ödüllü turnuvalara da yer verilmekte.

Real Pool 3D - Poolians'da kendinize bir profil sayfası yaratarak avatar seçebiliyor, sohbet edebiliyor, arkadaş listesi oluşturabiliyorsunuz.

Real Pool 3D - Poolians'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 1 GB RAM

- DirectX 9.0c

- 50 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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