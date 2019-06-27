Recoverit (İndir): Windows için veri kurtarma programı
Recoverit, Windows için kolay ve güçlü veri kurtarma programı. Bilgisayardan silinen, kaybolan, biçimlendirilen verileri kurtarmanın yanı sıra açılamayan (ön yükleme yapmayan) veya çöken Windows sisteminden verileri kurtarmanıza yardımcı olan Wondershare Recoverit, ücretsiz deneme seçeneği sunuyor. Windows PC’niz için bir veri kurtarma programına ihtiyacınız varsa denemenizi tavsiye ederiz.
Hard disk, USB disk, flaş bellek, hafıza kartı, dijital fotoğraf makinesi, harici disk, SSD, Android telefon ve hatta Drone kamerasından yanlışlıkla silinen veya virüs saldırısı, sistem çökmesi, elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlarda oluşan veri kaybı durumlarında kullanılabilecek programlardan biri Recoverit. FAT (FAT32, FAT16, FAT12), exFAT, NTS/NTFS5, ext3/ext2, HFS+, ReFS, kısaca dosya sisteminiz ne olursa olsun harici ve dahili depolama aygıtlarınızdan silinen - kaybolan tüm verileri geri getirebiliyor. Geri dönüşüm kutusunu boşalttıktan sonra giden dosyaları geri getirme, hızlıca biçimlendirdiğiniz veya bir nedenden kaybolmuş ya da hasar görmüş disk bölümünden verileri kurtarma gibi zorlu durumlarda da yardımınıza koşacak hepsi bir arada veri kurtarma çözümü Recoverit, yalnızca 3 adımda (seç, tara ve kurtar) basit tıklamalarla ve hızlıca verilerinizi geri almanızı sağlıyor.
Windows veri kurtarma programı Recoverit’in desteklediği dosya türleri:
- Belgeler: DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS gibi
- Grafikler: JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR , WMF, DNG, ERF, RAW gibi
- Video: AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB gibi
- Ses: AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, MID/MIDI, OGG, AAC gibi
- E-Posta: PST, DBX, EMLX gibi
- Diğer Dosyalar: ZIP, RAR, SIT ve diğer faydalı veriler
Recoverit Özellikleri
- Hard disk veri kurtarma (Disk silmeden sonra)
- SSD veri kurtarma
- Harici hard disk veri kurtarma
- USB bellek veri kurtarma
- SD kart veri kurtarma
- Android telefon veri kurtarma
- Biçimlendirilmiş hafıza kartı veri kurtarma
- Dizüstü bilgisayardan silinen dosyaları geri getirme
- En iyi kamera kurtarma programı
- Flash bellekten dosya kurtarma
- CF Kart ve SDHC Kart silinen dosyaları geri getirme