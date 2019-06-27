Recoverit, Windows için kolay ve güçlü veri kurtarma programı. Bilgisayardan silinen, kaybolan, biçimlendirilen verileri kurtarmanın yanı sıra açılamayan (ön yükleme yapmayan) veya çöken Windows sisteminden verileri kurtarmanıza yardımcı olan Wondershare Recoverit, ücretsiz deneme seçeneği sunuyor. Windows PC’niz için bir veri kurtarma programına ihtiyacınız varsa denemenizi tavsiye ederiz.

Hard disk, USB disk, flaş bellek, hafıza kartı, dijital fotoğraf makinesi, harici disk, SSD, Android telefon ve hatta Drone kamerasından yanlışlıkla silinen veya virüs saldırısı, sistem çökmesi, elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlarda oluşan veri kaybı durumlarında kullanılabilecek programlardan biri Recoverit. FAT (FAT32, FAT16, FAT12), exFAT, NTS/NTFS5, ext3/ext2, HFS+, ReFS, kısaca dosya sisteminiz ne olursa olsun harici ve dahili depolama aygıtlarınızdan silinen - kaybolan tüm verileri geri getirebiliyor. Geri dönüşüm kutusunu boşalttıktan sonra giden dosyaları geri getirme, hızlıca biçimlendirdiğiniz veya bir nedenden kaybolmuş ya da hasar görmüş disk bölümünden verileri kurtarma gibi zorlu durumlarda da yardımınıza koşacak hepsi bir arada veri kurtarma çözümü Recoverit, yalnızca 3 adımda (seç, tara ve kurtar) basit tıklamalarla ve hızlıca verilerinizi geri almanızı sağlıyor.

Windows veri kurtarma programı Recoverit’in desteklediği dosya türleri:

Belgeler: DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS gibi

Grafikler: JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR , WMF, DNG, ERF, RAW gibi

Video: AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB gibi

Ses: AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, MID/MIDI, OGG, AAC gibi

E-Posta: PST, DBX, EMLX gibi

Diğer Dosyalar: ZIP, RAR, SIT ve diğer faydalı veriler

Recoverit Özellikleri