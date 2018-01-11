Sanda Personel Takip Programı, firmanızın çalışanlarını kontrol edebilmek için tercih edebileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır. Ücretsiz olmasına rağmen güçlü özellikleriyle karşımıza çıkan yazılımda personellerinizin her türlü bilgisini güven içerisinde saklayabiliyorsunuz.

Personellerinizin ödemelerini, izinlerini, avanslarını ve kişisel bilgilerini kayıt altında tutabileceğiniz bir yazılım olan Sanda Personel Takip Programı, kolay ve anlaşılır arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Kullanıcı dostu menüleri ve kullanıcı yetkilendirme sistemiyle dikkat çeken program ile pek çok işinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Her şirketin bilgisayarında olması gereken türde bir yazılım olan Sanda Personel Takip Programı, farklı şubelere de destek veriyor. Entegre bir şekilde tüm şubelerinize kurabileceğiniz program tamamen ücretsiz. Mobil takip sistemine de destek sunan yazılımada ürünlerinizin stok durumunu da tutabiliyorsunuz. Gelişmiş bir filtreleme sistemiyle de dikkat çeken Sanda Personel Takip Programı'nı mutlaka denemelisiniz. Personel giriş çıkış işlemlerine kadar pek çok işinizi halledebileceğiniz bu programı kaçırmayın.

Sanda Personel Takip Programı'nı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.