Simply.Write, kullanımı son derece basit olan ve sadece düşündüklerinizi aktarmaya yarayan bir yazı editörü olarak karşımıza çıkıyor. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamayla birlikte yaratıcı süreçte dikkat gerektiren yazma işlemine kolaylıkla odaklanabilirsiniz.

Simply.Write uygulamasının temel amacının da "sadece yazmak" olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Evet yanlış okumadınız, bu uygulama yazmak dışında başka hiçbir işe yaramıyor. Odak gerektiren işlerde kullanabileceğiniz Simply.Write sadece dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Karmaşık editörlerden bıkan kullanıcılar için geliştirilen bu uygulama boş bir sayfa ile sizi yalnız bırakıyor ve basit biçimlendirmelere izin vererek işinize konsatre olmanızı sağlıyor.

Simply.Write Özellikleri

Sadece metin yazabilme

Metin dosyalarını açma/oluşturma/kaydetme

Metinleri paylaşabilme

Metin alanının yazı tipini ve boyutunu değiştirebilme

Kelime ve karakter sayısı

Basit bir yazı editörü arıyorsanız Simply.Write uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Çok küçük boyutu olduğundan basit bir not defteri gibi de kullanabilirsiniz.