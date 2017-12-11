Soundtrap, yüksek kaliteli, profesyonel döngülerden oluşan geniş bir set ile yaratıcılığını ortaya çıkarabileceğiniz bir müzik yapma uygulaması. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulama ile vokal, elektro gitar, akustik gitar, bas ve daha fazla enstrümanı kaydederek özgün işler ortaya çıkarabilirsiniz.

Soundtrap neredeyse bütün platformlarda çıkış yapmış başarılı bir girişim diyebiliriz. Birçok enstrümanı kullanarak müzik yapmanıza imkan tanıyan bu uygulama, insanların yaratıcı yönünün ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Üstelik bununla da yetinmiyor, yarattığı topluluk ile üretilen parçaların yayınlanması konusunda da cesaretlendiriyor. Yarattığınız müzikleri dilerseniz Facebook, Twitter veya SoundCloud üzerinde de paylaşabiliyorsunuz.

Soundtrap'in bence en iyi yanı bulut teknolojisine sahip olması. Yani hangi müziği yapmış olursanız olun bulutta depolayabilir ve ürettiklerinizin kaybolmasının önüne geçebilirsiniz. Bir başka açıdan düşünecek olursakta, diyelim ki okulda tablet üzerinde yaptığınız bir müziği eve döndüğünüzde bilgisayarınızda rahatlıkla devam ettirebilirsiniz.

Oldukça başarılı bir müzik yapma uygulaması olan Soundtrap'i ücretsiz indirebilirsiniz. Eğer müziğe dair bir merakınız varsa denemenizi kesinlikle öneririm.