YouTube, Instagram, Vimeo, SoundCloud gibi popüler sitelerden video ve ses dosyalarını birçok kalite seçeneği sayesinde indirme olanağı tanıyan Toto Video Downloader & Converter ile video veya sesleri Android, PC, PSP ve DVD gibi cihazlar için kolayca dönüştürün.

Tamamen ücretsiz olmasıyla dikkat çeken uygulamanın en güzel yanı ise onlarca siteye olanak sağlaması ve video çözünürlüğü. Popüler video ve müzik servislerinden dilediğinizi indirebileceğiniz uygulamada, MP4, MKV, WEBM, MP3, OGG ve M4A formatlarını kullanabilirsiniz. Tüm popüler video ve ses formatlarını destekler.

Ayrıca indirmek istediğiniz video veya ses dosyalarını parçalara bölerek indirmeyi sağlayan uygulama ile indirme sırasında bağlantınız kopsa bile sorun yaşamaz ve bağlantıyı tekrar oluşturup videonuzu indirebilirsiniz. Spor, oyun ve birçok alan videolarını pürüzsüz hareketlerle yüksek detaylı bir şekilde erişim sağlayın.