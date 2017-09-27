İndir 0.00 MB
WonderFox Photo Watermark 8.3 (windows)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Resim ve Grafik
  4. Resim Editörleri
  5. WonderFox Photo Watermark - Fotoğrafa Filigran Ekleme Programı

WonderFox Photo Watermark

8.3
windows
WonderFox Photo Watermark
DENEME SÜRÜMÜ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp

Fotoğraflarınıza sıfır kalite kaybıyla filigran ekleyin.

WonderFox Photo Watermark, Windows işletim sistemli bilgisayarınızda fotoğraflara filigran eklemek için kullanabileceğiniz bir program. 150’den fazla ücretsiz filigran materyali, hem resim hem de metin filigranı desteği, hazır şablonlar, düzenleme araçları, format dönüştürme gibi ekstra özellikler sunan harika bir programdan bahsediyorum.

Saatler boyunca süren emeğinizi saniyeler içerisinde kopyalayan kişi ve kurumlara karşı alınabilecek önlemlerden birisi olan filigran ekleme işini WonderFox Photo Watermark programıyla hızlıca yapabiliyorsunuz.

Türkçe dil desteği sunmamasına karşın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde fotoğrafa filigran eklemek saniyelerinizi alıyor. İsminiz, imzanız ve herhangi bir kelimenin yanı sıra simge, avatar, şirket logosu vb. de ekleyebiliyorsunuz fotoğrafınızın dilediğiniz bir köşesine. Daha da güzeli; filigranı tek seferde birden fazla fotoğrafa uygulayabiliyorsunuz.

Etkili fotoğraf düzenleme fonksiyonlarına da sahip olan filigran programının öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse:

  • 150’den fazla filigran materyali (resim, yazı, imza ve daha fazlası) ile fotoğraflarınızı koruyun.
  • Kırma, yeniden boyutlandırma, isimlendirme gibi fotoğraf düzenleme işlerini kolayca yapın.
  • Fotoğraflarınızı dilediğiniz bir formata dönüştürün.
  • Fotoğraflarınıza topluca filigran ekleyin. (100 fotoğrafa filigran eklemek sadece 1 dakikanızı alacak)
DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabiha Gökçen Havalimanı Teknolojik Kaos Yaşadı TEKNOLOJİ Sabiha Gökçen Havalimanı Teknolojik Kaos Yaşadı
e-Devlet Kapısı Hesabımıza Yurt Dışından Erişimi Nasıl Kısıtlarız? NASIL YAPILIR e-Devlet Kapısı Hesabımıza Yurt Dışından Erişimi Nasıl Kısıtlarız?
İşte iPhone X Türkiye Fiyatı! MOBİL İşte iPhone X Türkiye Fiyatı!
Her Bilgisayarda Bulunması Gereken Programlar ve Alternatifleri YAZILIM Her Bilgisayarda Bulunması Gereken Programlar ve Alternatifleri
Windows 10 Güz Güncellemesi Çok Şaşırtacak YAZILIM Windows 10 Güz Güncellemesi Çok Şaşırtacak
BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi! TEKNOLOJİ BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi!