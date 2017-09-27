WonderFox Photo Watermark, Windows işletim sistemli bilgisayarınızda fotoğraflara filigran eklemek için kullanabileceğiniz bir program. 150’den fazla ücretsiz filigran materyali, hem resim hem de metin filigranı desteği, hazır şablonlar, düzenleme araçları, format dönüştürme gibi ekstra özellikler sunan harika bir programdan bahsediyorum.

Saatler boyunca süren emeğinizi saniyeler içerisinde kopyalayan kişi ve kurumlara karşı alınabilecek önlemlerden birisi olan filigran ekleme işini WonderFox Photo Watermark programıyla hızlıca yapabiliyorsunuz.

Türkçe dil desteği sunmamasına karşın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde fotoğrafa filigran eklemek saniyelerinizi alıyor. İsminiz, imzanız ve herhangi bir kelimenin yanı sıra simge, avatar, şirket logosu vb. de ekleyebiliyorsunuz fotoğrafınızın dilediğiniz bir köşesine. Daha da güzeli; filigranı tek seferde birden fazla fotoğrafa uygulayabiliyorsunuz.

Etkili fotoğraf düzenleme fonksiyonlarına da sahip olan filigran programının öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse: