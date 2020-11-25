Zombie Derby Pixel Survival, PC ve mobilde seriye dönüşen piksel görselli zombili yarış oyununun yenisi. Zombie Derby serisinin yeni bölümünde de zombilerle dolu çılgın bir yarış deneyimi sizi bekliyor. Sayısız engeller ve zombi ordularının arasına dalmaya hazırlanın! Daha önce hiç görmediğiniz türden bir zombi kıyameti yaşayacaksınız. Zombileri yok etmek hiç bu kadar renkli, heyecan verici ve ilgi çekici olmamıştı. Dünyayı yürüyen ölülerden temizlemek için hemen yukarıdaki Zombie Derby Pixel Survival İndir butonuna tıklayarak oyunu bilgisayarınıza yükleyin.

Zombie Derby Pixel Survival İndir

Zombie Derby Pixel Survival, yan bakış kamera açısından oynanış sunan, piksel görselli ancak etkileyici grafiklere sahip ve 120 fps’de oynanabilirlik sunan bir zombi ezme oyunu. Oldukça dar ve sağa sola kaçma şansınızın olmadığı bir yolda zırhlı bir araçla son hız ilerliyorsunuz. Sürekli ateş ederek engelleri patlatıyor, zombileri de ezip geçiyorsunuz ancak görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Seviyeleri geçerek yeni arabalar satın alıyor, arabalarınızı yükseltiyorsunuz ki yükseltmeler zombi ordusuyla başa çıkabilmeniz açısından önemli.

Oyunun müzikleri profesyonel gitarist Dmitry Trots’a ait. MP3 formatında toplam dört parçasını içeren oyun müziğine Steam dizininde Zombie Derby Pixel Survival klasöründen (team\steamapps\common\Zombie Derby: Pixel Survival\Soundtrack) ulaşabilirsiniz.

Zombileri ezin ve engelleri patlatın.

Arabaları satın alıp yükseltin.

Seviyeleri keşfedin.

Görevleri tamamlayın.

Full HD grafikler ve 120fps’de oynama

Zombie Derby Pixel Survival Sistem Gereksinimleri

Mobilde oldukça popüler olduğundan geliştiricinin PC sürümünü de hazırladığı bu efsanevi zombili yarış oyununu oynamak için yüksek donanımlara sahip olmanız gerekmiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 1.5GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM)

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 200 MB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri