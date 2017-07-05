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Xiaomi ve Nokia El Ele Verdiler Gümbür Gümbür Geliyorlar

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Son dönemin en çok konuşulan teknoloji firmalarından olan Xiaomi, Nokia patentlerini de satın aldı. İçeriği belirtilmeyen anlaşmanın, Nokia'nın hücresel ağ patentlerini kapsadığı biliniyor. Nokia, Çinli dev markaya ağ ekipmanı sağlayacak ve iki şirket, IP taşıma çözümlerinde iş birliği yapacaklar.

İki devin, nesnelerin interneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi teknoloji alanlarında da birlikte çalışmak için masaya oturacağı öğrenildi. Ayrıca, Xiaomi Nokia'nın ağ altyapı ekipmanlarının ve IP yönlendirme ile veri merkezi çözümleri ağ işlemcisi FP4’ün de müşterisi olacak.

Xiaomi  geçtiğimiz sene de Microsoft'tan 1.500 patent satın almıştı. Yakın zamanda Türkiye pazarına da giren Çinli Teknoloji firması, son olarak Android destekli lazer projektör tasarımıyla gündeme gelmişti.

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Yazar: - 05.07.2017

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