Yapay Zeka 2030'da 16 Trilyon Dolar Kazandıracak

Son dönemde sıkça duyduğumuz Endüstri 4.0 kavramı, tüm Dünya’da hızla yayılırken, üretimde yapay zeka kullanımı da aynı süratle artmaya devam ediyor. Öyle ki, yapay zekanın küresel ekonomiye 2030 yılında toplam katkısının yaklaşık 16 trilyon dolar olması bekleniyor.

Güney Kore, Japoya ve Almanya gibi, işçi başına düşen robot sayısında lider ülkelere kıyasla Türkiye 17. sırada yer alıyor. 2030 yılında yapay zekaya dayalı teknolojilerin yüzde 14 artması beklendiği göze alındığında, ülkemizin arayı kapatması için yatırımlarını hızla arttırması gerekiyor.

İşte 2030 yılında ülke bazında yapay zekanın gayri safi milli hasılaya katkıları şu şekilde olacak:

Anadolu Ajansı’na konuşan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın, Türkiye’nin henüz akıllı otomasyon seviyesine geldiğini dile getirdi. Dünya genelinde 10 bin işçiye düşen robot sayısı ortalaması 70 iken, ülkemizde bu sayının 19 olduğuna dikkat çeken Akın, Robotların en çok taşımada, kaynak işlerinde ve otomotiv sektöründe kullanıldığını belirtti.

Endüstri 4.0 ile birlikte robot kullanımının hızla artacağına değinen araştırmacılar, özellikle Almanya gibi ülkelerde yüzde 6 oranında istihdamın artacağına dikkat çekiyorlar. Türkiye’nin bu gelişmelere uyum sağlamak için geri kalmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Akın, “Türkiye yapay zeka stratejilerini zaman geçirmeden geliştirmeli.” şeklinde konuştu.