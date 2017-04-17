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Yaralanmaktan Korkmayın! Akıllı Bandaj Teknolojisi Geliyor

akıllı bandaj teknolojisi

Bilim insanları, bir yaranın iyileşme sürecini izleyebilen ve doktora ilerleme raporu gönderebilen akıllı bandajların önümüzdeki yıl denenebileceği haberini verdi.

Bandajları 12 ay içinde denemek istediklerini aktaran Swansea Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILS) Başkanı Prof. Marc Clement, Nanoteknolojinin ihtiyaçları duydukları küçüklükte sensör yapmak için yeteri kadar geliştiğini söyledi. Nanoteknoloji, üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve kaplama biyokimyasının, 5G altyapı ile birleştirilmesiyle oluşturulacak akıllı bandajlar, yaraların iyileştirilme sürecinin çok daha kolay yönetilmesine imkan verecek.

Hastanın akıllı telefonuna bağlanacak sensörler, hareketsizlik veya hatalı beslenme gibi iyileşme önleyici sağlık sorunlarının da takip edilebilmesini sağlayacak. Prof Clement bu harika teknoloji hakkında, “Doktor, belirli bir zamanda yaranın performansını biliyor ve tedavi protokolünü söz konusu bireye ve yaraya göre ayarlayabiliyor" açıklamasında bulundu. Doktorlara bir çok konuda yalan söyleyebilen hastaların hiç şansının kalmadığını vurgulayan Clement, “Yeni teknolojiyle doktorunuz, siz nasıl olduğunuzu söylemeden, durumunuzu biliyor olacak.” şeklinde konuştu.

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Yazar: - 17.04.2017

Yaralanmaktan Korkmayın! Akıllı Bandaj Teknolojisi Geliyor İçin Yorum Yaz

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