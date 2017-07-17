Yeni Kripto Para Birimi Erdoğan Coin Duyuruldu

Kripto paralar son dönemin en çok konuşulan ve hemen hemen herkesin yatırım yapmak için değerlendirmeyi en az bir kez aklından geçirdiği yeni bir dünya. Bitcoin ve Ethereum gibi güçlü Kripto paralardan sonra, ülke yöneticilerinin de kişisel sanal paraları üretilmeye başlamıştı. Trump ve Putin’den sonra, Erdoğan’ın da Kripto parası yaratıldı.

Erdoğan kod adlı RTEC’nin (Recep Tayyip Erdoğan Coin) üreticisi tarafından bir Twitter hesabı da açıldı. Profilinde yayınlanan açıklamada “Başkanlar, liderler ve ünlü insanlar için çok sayıda kriptokoin bulunuyor, ben de Erdoğan için bir tane hazırlamalıyım diye düşündüm.” diyen RTEC üreticisi, şimdilik 1 milyon kripto para üretti.

Henüz bir kur değeri olmayan Erdoğan Kripto parasının, nasıl satın alınacağı da henüz belli değil. Yaratıcısı tarafından yazılan cevaplara bakıldığında bu yeni coini satın almak isteyenlerin bir süre beklemesi gerektiğini anlıyoruz. Daha detaylı bilgi için, RTEC hakkındaki Bitcointalk sayfasını ziyaret edebilirsiniz.