Blade Runner 2049 Filminin Yeni Fragmanı Kanımızı Kaynattı

1982 senesinde usta yönetmen Ridley Scott tarafından beyaz perdeye uyarlanan, donemin etkili bilim kurgu yazarlarından Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? kitabı, sinemada Blade Runner olarak devleşmişti. 1982 yılında, ucu açık bir şekilde ve kafalarda onlarca soru işaretiyle noktalanan Blade Runner 2049, tam 35 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek.

Ancak Hollywood bilim kurgu janrasının yeni bir enigmatik yapım üretebileceğinden kuşkulu olanlar için yeni bir Blade Runner 2049 fragmanı daha yayınlandı. Gerçi, bu fragmanda 1982 yılındaki ilk filmi çağrıştıran tek şey, ünlü aktör Harrison Ford ve filmin olağanüstü görselleri ile müzikleri gibi görünüyor. Harrison Ford, Star Wars serisinin yeni sürümünde de görünmüş, Star Wars Force Awakens (Güç Uyanıyor) için serinin itici gücü olmuştu.

Aynı durum Blade Runner 2049 içinde geçerli olacaktır. Aslında, gayet yerinde bir finalle biten Blade Runner 1982'den sonra performansının biraz düşük olduğu fragmanlardan da belli olan yeni kahraman (aktör Ryan Gosling), ustası Harrison Ford kadar ekranı dolduruyormuş gibi durmuyor. Ama böyle konuşmak için daha erken, zaten yönetmen Denis Villeneuve daha önce çektiği "Arrival" filmiyle olumlu eleştiriler almış bir vizyoner.

Tek yapmamız gereken 6 Kasım'ı bekleyerek yeni Blade Runner'ı izlemek ve karar vermek.

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