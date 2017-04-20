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13 Yaşındaki Genç Canlı Yayınında Yanlışlıkla Kendini Öldürdü

13 yaşındaki genç canlı yayında yanlışlıkla intihar etti

Kuşkusuz ergenlik çağı, hepimiz için zorlu bir süreç olmuştur. Dikkat çekmek, isyan etmek sürecin olmazsa olmazlarıdır. Peki, 13 yaşındaki Malachi Hemphill’in Instagram’da canlı yayın yaparken kendini yanlışlıkla vurmasının faturasını kime kesmeliyiz? Ergenlik, sosyal medya, aile?

Malachi’nin annesi ve ablası silah sesini duyup, genç oğlanın odasına koştular, kapının kilitli olması üzerine kapıyı tekmeleyerek içeriye gidiklerinde 13 yaşındaki genci kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Kızının telefonu kapatması için bağırması üzerine, canlı yayını gören anne, oğlunun ölümünü çok sayıda arkadaşının canlı yayında izlediğini fark etti.

Ambulans geldiğinde evin çevresinde yaklaşık 40-45 çocuk olduğunu aktaran anne, “Sanıyorum, canlı yayını izleyen bütün çocuklar evimize koştu.” diyor. Çektiği acının tarifi olmadığını dile getiren anne, “O benim tek oğlumdu, sadece 13 yaşındaydı. Onu yerde bulduğum anı asla unutamayacağım.” şeklinde konuştu. Silahın emniyetini açarken ateş alması sonucu hayatını kaybeden gencin üvey babasıysa, “Bu bütün iyi anne ve babaların başına gelebilir.” dedi.

Böyle ölümler hep olurdu diyor olabilirsiniz, gerçekten de bu tarz kazaların istatistikleri yüksek de olabilir, yine de 13 yaşındaki bir gencin ölüm anını 40’tan fazla çocuğun canlı olarak izlemesi korkunç. Beni korkutan bir şey daha var, bir gün bu tür hadiselerin istatistiğini tutmaya başlayabilecek olmamız.

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Yazar: - 20.04.2017

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