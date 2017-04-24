2018'e Kadar iPhone 8 Sahibi Olmak Hayal Olabilir

iPhone 8’in çıkış tarihi geciktikçe hakkında yazılıp çizilenler de gittikçe çeşitleniyor. Ancak iPhone 8’in 2017’nin sonlarına bile yetişemeyeceği yönündeki iddialar yoğunlaşmaya başladı ki, bu da Apple’ın genelde iPhone’ları piyasaya sürdüğü zaman çizelgesinden birkaç ay daha ileri bir tarihi işaret ediyor. Yani 2018’e kadar iPhone 8’i raflarda görebilmemiz oldukça güç olabilir.

Tayland merkezli KGI Securities şirketinin güvenilir analistlerinden biri olan Ming-Chi Kuo’nun işaret ettiği son bilgilere göre iPhone 8’in seri üretimine Ekim ya da Kasım aylarında bile başlanmayabilir. Genelde her iPhone lansmanından önce Apple’ın yeni telefonu sınırlı sayıda tedarik edeceği söylenir ancak bu yıl durum biraz farklı. Apple, genellikle yeni bir iPhone’u duyurmadan aylar önce telefonun seri üretimine başlar ki talebi kesintisiz olarak karşılayabilsin. Bu çerçevede eğer Apple iPhone 8’in seri üretimine Ekim ya da Kasım ayında başlamazsa telefonu satın almak için 2018 başlarına kadar beklemek gerekecek demektir.

Kuo’nun değerlendirmesine paralel olarak Bloomberg’in raporuna göre de iPhone 8’in çıkış tarihi bir, ya da iki ay kadar ertelenebilir. Benzer raporlar birçok kişi ve kuruluş tarafından da paylaşılmaya devam ediyor.

Çıkış tarihi tartışmalı da olsa iPhone 8’in yeni bir tasarımla karşımıza çıkması yönünde spekülasyonlar uzlaşıyor. Tüm iddialar, iPhone 8’in bir OLED ekrana ve neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağını işaret ediyor. Ayrıca iPhone 8’in kablosuz şarj etme özelliği ve Kinect benzeri 3D hareket izleme kabiliyeti olan bir ön kamera ile donatılacağı da konuşuluyor.

Tüm erteleme emarelerine rağmen Apple’ın yeni telefonlarını duyurduğu Eylül ayında iPhone 8’i de duyurması bekleniyor. Bunun yanında aynı anda iPhone 7S de tanıtılabilir. Ancak iPhone 7S’in iPhone 7 tasarımını koruması bekleniyor.

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