8GB Bellekli OnePlus 5 Sevkiyata Hazır!

Amiral gemisi katili olarak da bilinen OnePlus 5'in 8GB RAM barındıran sürümleri sevkiyat için hazır durumda. Yeni sürümlerin ABD'ye gidecek olan OnePlus 5'in, siparişlerinin tamamlandıktan hemen sonra sevk edebileceğini de ifade etti.

Sevkiyat konusunda önceki telefonlarında sıkıntılar yaşayan Çin'li şirket, 2017 yılında bu sorunun üstesinden gelmek istediklerini açıklamıştı. OnePlus 2017'ye dair kararlarını açıklarken, telefonun siparişini aldıktan hemen sonra sadece bir saat içinde sevkiyat için ürünü hazırlamak istediklerini de ifade etmişti.

6 GB belleğe sahip olan OnePlus 5, ABD'ye sevkiyat için izin almayı başarmıştı. Ayrıca müşterilerine Çin'den telefonu doğrudan gönderebileceğini de açıklayan şirket, kullanıcıların ABD'deki teknoloji marketlerine bağlı kalmamasını istediğini de açık şekilde ifade etmişti. Üretici, bu açıklamalarından sonra, hem 6GB hem de 8GB bellekli telefonların siparişlerini aldıktan hemen sonra, kısa süre içerisinde ürünleri sevk edebileceğinide ifade etti. Yani kısaca görünen o ki OnePlus, OnePlus 5'in satışlarında ABD pazarını oldukça önemsiyor.

Asya kıtasında satış verileri gayet başarılı olan OnePlus, ABD dışında pek çok Avrupa ülkesine de Çin'den sevkiyat yapabileceğinin altını çizdi. OnePlus'ın kendi sitesinde tanıttığı fiyatlara göre, 6GB versiyonu 480 dolar iken, 8GB sürümü de 540 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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