ABD'de Bir Şirket, Çalışanlarına Çip Yerleştirecek

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan bir şirket, çalışanlarına çip yerleştirme kararı aldı. Şirketin amacının, çalışanlarının daha az yorulması ve gündelik işlerini daha kolay yapabilmesi olduğu savunuluyor.

Tıbbi araştırma amaçlı çip takma teknoloji aslında pek de yeni sayılmaz. Ancak, tıbbi amaçların dışında çalışanlarına kolaylık sağlamak için çip takma işlemi görmek pek alışık olduğumuz bir durum değil. Wisconsin'teki şirket aslında bu uygulamayı zorunlu tutmuyor. Çalışanlarına, işyerinde kullanılabilecek çipi isteyip istemedikleri konusunda bir soru yöneltiyor. Çalışan bu çipi istemezse, cihaz yerleştirilmiyor.

Yerleştirilecek olan çipin, çalışanların şirket girişi ve bilgisayarlarında oturum açmaları için kullanılacağı belirtiliyor. Aynı zamanda çip takılan kişi, yiyecek için ödeme yapabileceği mola noktalarında da bunu kullanabilecek.

Şirket içindeki bazı çalışanlar, uygulamanın gizlilik konusunda endişeler yaşadıklarını ifade ettiler. Ancak, çiplerin içinde takip amaçlı bir GPS'nin bulunmadığı söylendi. Ayrıca, çiplere bilgisayar korsanlarının verileri çalmaması kullanalara özel şifre koyulacağının da altı çizildi. Vücuduna çip yerleştirilen çalışanlar, istedikleri zaman çipi kapatabilecekler.

Özel Bir Kuruluş, Çalışanlarını Kontrol Etmek İçin Onlara Çip Taktı

Google'ın Makine Öğrenme Çipleri 15 ila 30 Kat Daha Hızlı Olacak