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Akıllı Telefonunuzun Batarya Ömrünü 3 Katına Çıkarmak Mümkün

Akıllı Telefonunuzun Batarya Ömrünü 3 Katına Çıkarmak Mümkün

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği, batarya ömrüyle ilgili olarak, "Akıllı cep telefonlarındaki bataryalar çok sık şarj edilmeli. Bataryanızın ömrü, bu yöntemle 2-3 katına çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Derneğin Genel Sekreteri Neslihan Bahar, cep telefonu, tablet ve taşınabilir bilgisayarların hayatımızın bir parçası olduğunu ve sık kullanılmaktan dolayı enerjilerinin hemen tükendiğine dikkat çekti. Bu tip teknolojik cihazların kullanımına göre batarya sarfiyatının arttığına dikkati çeken Bahar, "Akıllı cep telefonlarında kullandığımız pil, şarjı çok seven lityum iyon (li-ion) tipi pildir. Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biri…" diyerek şimdiye kadar bataryalar edindiğimiz bilgilerin yanlış olduğunun altını çizdi.

Tüketicinin algısının, batarya bittikten sonra şarj etmeye yönelik olduğunu söyleyen Bahar, "Batarya ömrünü daha uzun kullanmak istiyorsanız bataryadaki enerji yarıya düştüğünde şarj etmeniz daha faydalıdır" şeklinde konuştu. Bahar, bu yöntemle batarya ömrünün 2-3 katına çıkacağını da sözlerine ekledi.

İndir2.3 MB
Battery Save Booster Android
Battery Save Booster Android Android için Batarya Ömrü Uzatma Uygulaması

İndir
2 Battery - Battery Saver Android
2 Battery - Battery Saver Android Android için Pil Ömrü Uzatma Uygulaması

İndir6.1 MB
One Touch Battery Saver Android
One Touch Battery Saver Android Android için Batarya Ömrü Uzatma Uygulaması

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Battery Defender Android
Battery Defender Android Android için Pil Ömrü Uzatma Uygulaması

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Yazar: - 12.04.2017

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