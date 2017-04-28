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Alphabet, Büyüyen Bir Şirket Olsa da Orada Çalışmak Çok Sıkıcıymış

Alphabet, Ne Kadar Büyüyen Bir Şirket Olsa da Orada Çalışmak Çok Sıkıcıymış

Gelen çalışan raporlarına dayanarak derlenen sonuçlara göre, dev bir şirket olan ve gittikçe ekonomisi güçlenen Alphabet'te çalışmak çok sıkıcıymış. 

Ünlü internet sitesi Mashable'ın haberine bakacak olursak Alphabet, Kaliforniya'daki merkezinde ve dünya genelinde tüm ofislerinde inanılmaz yeniliklere imza atarak hızla büyüyor. İnternetten tutun da ulaşım alanına kadar her dalda parmağı olan şirketin yayınlanan son gelir raporu, yüzde 22 oranında büyüdüğünü işaret ediyor. Bu yılın ilk çeyreğini yansıtan bilançolara göre, şirket gelirlerini 24 milyar dolar sınırına kadar taşımayı başarmış. YouTube üzerindeki skandal Neo-Nazi propagandalarına bile reklam almayı başaran bir şirket için bu oldukça iyi bir durum. Alphabet finans departmanının yaptığı açıklama bunu net olarak ifade ediyor zaten. Finans bölümü yöneticilerinden Ruth Porat yaptığı açıklamada, "Mükemmel raporlarımız 2017'ye müthiş bir başlangıç yapmamız için bizi teşvik ediyor, 2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 22, sabit para birimi bazında ise yüzde 24 büyüyoruz" şeklinde konuştu.

Şirketin CEO2su Sundar Pichai, "Daha yeni başlıyoruz, tüm ürünlerimizin hedefi tamamen YouTube nesline yönelik" dedi.

Öte yandan çalışanlar Alphabet'in başarında önemli bir rol sahibi olsalar da şirketin hantallaştığından ve sıkıcı olmaya başladığından şikayet ediyorlar. Pichai, Google'ın bu kadar sıkıcı bir başarıya kavuşmasının nedenini, "Mühendislerimiz gerçekten çok iyi çalışıyorlar." diye açıklıyor. 

Alphabet Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu

Alphabet Yeni Kurumsal Web Sitesi Tüm Alfabeyi Kapsıyor

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Yazar: - 28.04.2017

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