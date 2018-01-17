AFAD ERG uygulaması Android cihazlarınızda KBRN maddeleri için teknik bilgileri öğrenebilmenizi sağlıyor.

İlk müdahale personellerine yönelik hazırlanan ancak herkesin bilgi sahibi olması gereken KBRN maddelerine ilişkin bilgiler sunan AFAD ERG uygulamasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler için korunma ve ilk yardım bilgileri sunuluyor. Sembole göre arama yapabileceğiniz ve tehlike sınıflarını inceleyebileceğiniz uygulamada tehlikeli maddeleri tanıyabilmeniz daha kolay hale gelecektir diye düşünüyorum.

KBRN maddelerinin sağlık ve çevre ile ilgili olası tehlikelerini öğrenebileceğiniz uygulamada ilk yardım ve acil müdahale konularında da bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri