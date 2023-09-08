BukyTalk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.40 MB
- Üretici BukyTalk
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Ana dili İngilizce olan konuşmacılar ile pratik yaparak İngilizce öğrenme ve konuşma korkunuzdan kurtulun!
İngizliceye yeni başlayanlar, seviyesini yükseltmek isteyenler ve pratik yapmayı düşünenler için ideal bir uygulama olan BukyTalk, yabancı kültürden konuşmacı kadrosuna sahip. Konuşmacılar ile İngilizce konuşarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir sisteme sahip.
Konuşurken hata yapmaktan korkanların İngilizce konuşarak bu sorundan uzaklaşabileceği bir sosyal ortam sunuyor. 30 dakikalık birebir konuşma pratiği yapılıyor. İsteğe göre kişiler kendi seviyesinde 4 katılımcı ile 90 dakikalık grup seans seçeneğinden de faydalanabiliyor.
BukyTalk İndir
BukyTalk bünyesinde IELTS - TOEFL veya CELTA gibi uluslararası sertifikaya sahip konuşmalar var. Bu konuşmacılar ile ücretsiz deneme seansı yapılabiliyor. Deneme seansı için herhangi bir kart bilgisi veya tahahhüt de gerekmiyor.
Ücretsiz deneme seansları sayesinde konuşma pratiği programına katılmak isteyip istemediğinize daha iyi bir şekilde karar verebilirsiniz. Fiyatlandırma olarak da benzer platformlara oranla çok daha avantajlı seçenekleri bulunuyor.
4 katılımcı programlar ile birebir program fiyatları dakika üzerinden de değişiklik gösteriyor. Bu seçenekler arasından da kendi bütçenize ve planlamanıza göre seçim yapabilirsiniz.
BukyTalk Özellikleri
- Ana dili İngilizce olan yabancı kültürden konuşmacı kadrosu var
- Farklı paket seçenekleri var
- Basit ve kolay arayüz
BukyTalk
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.40 MB
- Üretici BukyTalk
-
IELTS - TOEFL veya CELTA sertifikasına sahip konuşmalar ile İngilizce konuşma pratiği yapabilirsiniz.
BukyTalk, İngizlice konuşarak pratik yapmak isteyenler için oldukça ideal bir uygulama. Ana dili İngilizce olan konuşmacı kadrosu sayesinde hata yapmaktan korkanlara konuşma pratiği yaptırılıyor.
Pratik yapmanın haricinde yeni İngilizce öğrenmeye başlayanlar ve seviye yükseltmek isteyenler de tercih edebiliyor. Farklı programlar sayesinde kendi seviyenize göre bir seçim yapabiliyorsunuz.
30 dakikalık birebir konuşma pratiği yapılıyor. İsteğe göre kendi seviyesinde 4 katılımcı ile 90 dakikalık grup seans seçeneği seçilebiliyor.
BukyTalk İndir
İngilizcesini geliştirmek ve konuşma pratiği yapmak isteyenler, BukyTalk'un IELTS - TOEFL veya CELTA gibi uluslararası sertifikaya sahip konuşmaları ile hayallerini gerçekleştirebiliyor. Bu konuşmacılar ile ücretsiz deneme seansı yapılabiliyor.
Ücretsiz deneme seansları sayesinde konuşma pratiği programını deneyimleme şansı elde edilebiliyor. Ayrıca deneme seansı için herhangi bir kart bilgisi veya tahahhüt istenmiyor. Fiyatlandırma olarak da benzer platformlara oranla çok daha avantajlı seçenekleri bulunuyor.
4 katılımcı programlar ile birebir program fiyatları dakika üzerinden de değişiklik gösteriyor. Bu seçenekler arasından da kendi bütçenize ve planlamanıza göre seçim yapabilirsiniz.
BukyTalk Özellikleri
- Ana dili İngilizce olan yabancı kültürden konuşmacı kadrosu var
- Farklı paket seçenekleri var
- Basit ve kolay arayüz