Ana dili İngilizce olan konuşmacılar ile pratik yaparak İngilizce öğrenme ve konuşma korkunuzdan kurtulun!

Hasan Okçu - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İngizliceye yeni başlayanlar, seviyesini yükseltmek isteyenler ve pratik yapmayı düşünenler için ideal bir uygulama olan BukyTalk, yabancı kültürden konuşmacı kadrosuna sahip. Konuşmacılar ile İngilizce konuşarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir sisteme sahip.

Konuşurken hata yapmaktan korkanların İngilizce konuşarak bu sorundan uzaklaşabileceği bir sosyal ortam sunuyor. 30 dakikalık birebir konuşma pratiği yapılıyor. İsteğe göre kişiler kendi seviyesinde 4 katılımcı ile 90 dakikalık grup seans seçeneğinden de faydalanabiliyor.

BukyTalk İndir

BukyTalk bünyesinde IELTS - TOEFL veya CELTA gibi uluslararası sertifikaya sahip konuşmalar var. Bu konuşmacılar ile ücretsiz deneme seansı yapılabiliyor. Deneme seansı için herhangi bir kart bilgisi veya tahahhüt de gerekmiyor.

Ücretsiz deneme seansları sayesinde konuşma pratiği programına katılmak isteyip istemediğinize daha iyi bir şekilde karar verebilirsiniz. Fiyatlandırma olarak da benzer platformlara oranla çok daha avantajlı seçenekleri bulunuyor.

4 katılımcı programlar ile birebir program fiyatları dakika üzerinden de değişiklik gösteriyor. Bu seçenekler arasından da kendi bütçenize ve planlamanıza göre seçim yapabilirsiniz.

BukyTalk Özellikleri