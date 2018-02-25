AFWall+ uygulaması, root’lu Android cihazlarınızın güvenliğini sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Android cihazlarımıza root erişimi sağladığımızda, cihaz üzerinde tam anlamıyla kontrol sahibi olabiliyoruz. Root erişimi sağladığımızda bunu kötüye kullanabilecek uygulamalar da aynı yetkiye sahip olduğundan, dikkatli davranmak gerekebiliyor. AFWall+ uygulaması da, firewall işlevi görerek cihazlarımızın güvenliğini sağlamamızda yardımcı oluyor.

Yüklediğiniz uygulamaların mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısı üzerinden internete erişimini kısıtlayabileceğiniz AFWall+ uygulamasında, uygulamalarınızın sadece Wi-Fi ya da mobil veri kullanması için tek tek düzenleyebilmeniz mümkün. Özellikle kısıtlı bir mobil internet paketine sahip olan kullanıcıların işine yarayacak AFWall+ uygulaması, aynı zamanda kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamanızda da yardımcı oluyor. Eğer siz de root’lu bir Android cihaz kullanıyorsanız, AFWall+ uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyoruz. Root erişimi hakkında herhangi bir bilginiz yoksa ya da çok fazla bilgi sahibi değilseniz, uzman birine danışmanızda fayda var.