Akınsoft Cari Takip uygulamasını kullanarak cari hesaplarınızı Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

İşletmeniz için cari hesaplarınızın güncel durumunu mobil cihazlarınızdan takip edebilmeniz için geliştirilen Akınsoft Cari Takip uygulamasında cari kayıt girişi yaptıktan sonra cari hareket kayıtlarını ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kişiler için bakiye, alacak ve borç bilgilerinizi görebileceğiniz uygulamada, güncel hareketlerin girişini yapabilirsiniz.

Hareketleri listelemek için hareket gibi, türü ve tarih aralığı girerek arama yapabileceğiniz uygulamada cari kayıtlarınızı ister e-posta olarak gönderebiliyor isterseniz de telefon hafızasına kaydedebiliyorsunuz. Otomatik yedekleme özelliğini aktif ettikten sonra yedekleme aralığı belirleyerek tüm yedeklemelerinizin otomatik olarak yapılmasını sağlayabileceğiniz Akınsoft Cari Takip uygulaması ile cari hesaplarınızın güncel bakiyesini, alacak ve verecek durumlarını hızlı ve pratik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri