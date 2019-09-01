ASAT Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan online su faturası ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Antalya’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği ASAT Mobil uygulaması, akıllı telefonlarınız üzerinden fatura ödemelerini gerçekleştirebilmenize olanak tanıyor. Arızalar ve su kesintileri ni de görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ASAT veznelerinin ve şubelerinin konum ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ASAT tarafından açılan ihaleleri de görebileceğiniz ASAT Mobil uygulamasında, abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilir, çağrı merkezi, genel müdürlük iletişim bilgileri gibi bölümlere ulaşabilirsiniz. Eğer siz de Antalya’da yaşıyorsanız ve faturalarınızı kolayca ödemek istiyorsanız, ASAT Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri