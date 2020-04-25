Avast Secure Browser uygulamasında, gizlilik ve güvenliğinizi sağlayarak internette gezinebilirsiniz.
Avast Secure Browser uygulamasıyla Android cihazlarınızdan güvenli bir internet tarayıcısına sahip olabilirsiniz.
Gizlilik ve güvenlik bakımından ihtiyacınız olan şifreleme algoritmasına sahip olan ve internette gezinirken verileri tamamen şifreleyerek onu koruyan Avast Secure Browser uygulaması, çok daha fazlasını sizlere sunuyor. OpenVPN protokolünü temel alan yerleşik bir VPN’e sahip olan Avast Secure Browser uygulamasında, hızınızı yavaşlatan reklam ve içerikleri de otomatik olarak engelleyebiliyorsunuz.
Tarama geçmişinizi tamamen koruyan ve gizleyen Avast Secure Browser uygulamasında, halka açık yerlerde kuracağınız Wi-Fi bağlantılarında da güvenliğiniz üst seviyede tutuluyor. Göz atma verilerinizi kaydetmeyen ve trafiği şifrelediğinden internet tarama geçmişinizi kimsenin izleyemediğin Avast Secure Browser uygulamasında, videoları otomatik olarak indirebileceğiniz bir modül de dahili olarak geliyor. Eğer siz de üst düzey koruma sağlayan bir internet tarayıcı uygulaması arıyorsanız, Avast Secure Browser uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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