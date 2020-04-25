Avast Secure Browser uygulamasıyla Android cihazlarınızdan güvenli bir internet tarayıcısına sahip olabilirsiniz.

Gizlilik ve güvenlik bakımından ihtiyacınız olan şifreleme algoritmasına sahip olan ve internette gezinirken verileri tamamen şifreleyerek onu koruyan Avast Secure Browser uygulaması, çok daha fazlasını sizlere sunuyor. OpenVPN protokolünü temel alan yerleşik bir VPN ’e sahip olan Avast Secure Browser uygulamasında, hızınızı yavaşlatan reklam ve içerikleri de otomatik olarak engelleyebiliyorsunuz.