AVG VPN uygulaması ile Android cihazlarınızdan hızlı ve güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

Herkese açık Wi-Fi noktalarında kötü niyetli kişilere karşı önlem almak amacıyla kullanabileceğiniz AVG VPN uygulaması, kişisel verilerinizi hacker’lardan korumanızda yardımcı oluyor. Çeşitli bölgelerde yasaklanan web siteleri ve uygulamalarına da kolayca erişim sağlayabileceğiniz AVG VPN, IP adresi değiştirme ve gizleme özellikleri de sunuyor. İnternete hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlayan VPN uygulaması nda, anonim olarak gezinebilmeniz mümkün.

ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Polonya, Çin, Japonya ve daha birçok konumdan güvenli bağlantı sağlayabileceğiniz AVG VPN uygulaması, güvenlik alanında uzman olan AVG’nin imzasını taşıyor. Eğer siz de internete bağlanırken hız ve güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız, AVG VPN uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri