Beyaz Masa uygulamasıyla Android cihazlarınızdan istek, öneri ve şikayetlerinizi dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan Beyaz Masa uygulaması, Düzce’de yaşayan vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini 7/24 ulaştırabilme leri amacıyla sunuluyor. Yaşadığınız sorunların çözüme kavuşmasını istediğinizde ya da hizmetleri değerlendirmek için kullanabileceğiniz uygulamada, başvurunuzu gönderdikten sonra istediğiniz iletişim kanalı yoluyla geri bildirim de sağlanıyor.

Vatandaşlardan alınan geri bildirimleri, yine onların refahı ve memnuniyetinin artması amacıyla kullanan Düzce Belediyesi’nin sunmuş olduğu Beyaz Masa uygulamasında TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta bilgilerinizi kullanarak kaydolabilir, başvurularınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz başvuruları ise yine uygulama içerisinden takip edebilirsiniz.