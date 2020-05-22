Android platformu kullanıcılarına oynaması ücretsiz olarak sunulan Bilgilenelim ile yepyeni bilgiler öğrenmeye hazır olun!

Mobil platformda bilgi oyunları arasına yeni katılan ve oyuncuların dikkatini çekmesi beklenen Bilgilenelim ile hem yepyeni bilgiler öğrenecek hem de öğrendiğimiz bu bilgileri sınavlar ile test etme fırsatı bulacağız.

İnternet bağlantısı gerektiren uygulama da oyuncular online olarak karşılarına gelen soruları cevaplayacaklar. Her soru için kullanıcılara 14 saniye verilecek. Kullanıcılar 14 saniye içerisinde mevcut soruyu cevaplayarak bir sonraki soruya erişebilecekler.

10 farklı soruyu çözüme kavuşturan oyuncular sonuç sayfası ile doğru ve yanlış sayılarını öğrenebilecekler.

Basit tasarımı, sade renkleri ve animasyonları ile kullanıcıların beğenisini kazanacak olan Bilgilenelim düzenli olarak alacağı güncellemeler ile kullanıcılarına hem daha geniş bir soru yelpazesi sunacak hem de kitlesini artırmayı hedefleyecek.

Dou Software tarafından geliştirilen Bilgilenelim, Türk yazılımcının imzasını taşımaktadır.