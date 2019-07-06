Bip Ekip uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ekip üyelerinizle haberleşebilirsiniz.

Birçok sektörde hayatı kolaylaştıracak bir uygulama olan Bip Ekip, ekip üyelerinizle bas konuş iletişim kurabileceğiniz bir platform. Ulaşım, inşaat, güvenlik, enerji, turizm, perakende gibi sektörlerde hızlıca iletişim kurabileceğiniz Bip Ekip uygulamasın, Turkcell Kurumsal hat sahibiyseniz kullanabiliyorsunuz ya da Bip Ekip paketi satın alabiliyorsunuz.

Telsiz cihazlarının görevini üstlenen ve grup içi haberleşmenin önemli olduğu sektörlerde hayatınızı kolaylaştıracak bir uygulama olan Bip Ekip uygulamasında iletişim tek yönlü oluyor ve bir kişi konuştuğunda diğer kişi veya kişiler dinliyor. Böylece karmaşıklık ortadan kalkarak sorunsuz bir iletişim sağlanıyor. İletilen anonsların daha sonra tekrar dinlenebileceği Bip Ekip uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.