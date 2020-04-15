Buca Vatandaş Katılım uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz.

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayanların faydalanabileceği Buca Vatandaş Katılım uygulaması, ilçe belediyesine iletmek istediğiniz konuları hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yaşadığınız bölgede karşılaştığınız problemleri veya önerileri bildirebileceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulamasında, herhangi bir konudaki şikayetinizi de iletebiliyorsunuz.