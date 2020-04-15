Buca Belediyesi'ne istek, öneri ve şikayetlerinizi Buca Vatandaş Katılım uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz.
Buca Vatandaş Katılım uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden belediyeye istek, öneri ve şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz.
İzmir’in Buca ilçesinde yaşayanların faydalanabileceği Buca Vatandaş Katılım uygulaması, ilçe belediyesine iletmek istediğiniz konuları hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yaşadığınız bölgede karşılaştığınız problemleri veya önerileri bildirebileceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulamasında, herhangi bir konudaki şikayetinizi de iletebiliyorsunuz.
Göndereceğiniz istek, öneri ve şikayetlerinizi konu, fotoğraf ve konum bilgileri ile ilgili birimlere ulaştırabileceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulamasında ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresiyle giriş yapmanız gerekiyor. Gönderdiğiniz bildirimler incelendikten sonra bu bilgileriniz üzerinden konu ile ilgili size geri dönüş yapılması sağlanıyor. Siz de yaşadığınız bölgedeki çeşitli konular hakkında istek, öneri ve şikayetlerinizi iletmek istiyorsanız Buca Vatandaş Katılım uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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