CarrefourSA Online Market uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan online market alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Market alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabileceğiniz platformların sayısı her geçen gün artarken, hipermarket zincirleri de konuyu yakından takip ediyor. CarrefourSA da artık online market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz CarrefourSA Online Market uygulamasını sizlere sunmuş durumda. Sepetinize eklediğiniz ürünleri özenle hazırlayan ve soğutmalı araçlarla kapınıza kadar getiren CarrefourSA Online Market uygulamasında meyve, sebze, et-tavuk, kahvaltılık, içecekler, süt ürünleri ve diğer ev ve mutfak ihtiyaçları nızı anında satın alabiliyorsunuz.

Tüm Türkiye’de hizmet veren CarrefourSA Online Market uygulamasında, siparişlerinizin ödemesini kapıda nakit veya kredi kartıyla yapabileceğiniz gibi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Belirli bölgelerde Hızlı Gelsin seçeneğiyle dakikalar içerisinde siparişlerinizi getiren CarrefourSA Online Market uygulaması, bozulmayacak türden ürünleri teslimat bölgeleri dışında kalan bölgelere kargo ile gönderim sağlıyor. Eğer siz de oturduğunuz yerden market alışverişlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, CarrefourSA Online Market uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.